Тело пропавшего воронежского туриста нашли в горах Северной Осетии

Скрин видео ГУ МЧС по республике Северная Осетия.

В горах Северной Осетии обнаружили тело 43-летнего туриста из Воронежа, пропавшего пять дней назад. Мужчина входил в состав незарегистрированной тургруппы и в понедельник, 27 июля, во время спуска с маршрута между Мидаграбинским ледником и Мидаграбинскими водопадами ушел вперед. Когда остальные участники достигли водопадов, они не нашли его и вызвали спасателей. Об этом рассказали в ГУ МЧС по республике Северная Осетия 2 августа.

Первые два дня поисков не дали результатов: специалисты обследовали предполагаемую зону, но следов не обнаружили. В субботу, 1 августа, работы возобновили, и сотрудники Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС нашли тело погибшего у скалы «Бараньи лбы» при выходе на плато Мидаграбинского ледника. Всего в операции участвовали более 20 спасателей МЧС России.