Сельчанин из воронежской Кантемировки фиктивно «прописал» приятеля-мигранта в доме

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Кантемировский районный суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в фиктивной регистрации. 56-летний мужчина оформил у себя в доме знакомого, который на самом деле даже не планировал заезжать к «гостеприимному» хозяину.

В ходе следствия установлено, что в январе 2026 года подсудимый, желая помочь своему приятелю, подал заявление в миграционный отдел МВД о постановке того на учет по адресу своего домовладения. При этом сельчанин изначально знал, что фактически жилплощадь предоставляться не будет, а «новосел» останется проживать в другом месте.

Мотивом мужчины, по его словам, было исключительно желание выручить знакомого. Однако закон расценивает такие действия как серьезное правонарушение. Суд квалифицировал поступок по ст. 322.2 УК РФ.

Несмотря на чистосердечное признание, суд назначил нарушителю наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.