В Воронежской области снова действует угроза атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, летящих со стороны Украины, вновь зафиксирована в Воронежской области. Режим ввели повторно всего через два часа после того, как предыдущую угрозу отменили. Об этом проинформировал губернатор Александр Гусев. Глава области обратился к жителям с призывом не поддаваться панике. Он подчеркнул, что подразделения противовоздушной обороны полностью готовы к реагированию в случае угрозы. Власти рекомендуют населению регулярно проверять обновления в официальных каналах правительства Воронежской области и МЧС, а также строго следовать правилам безопасности. Напомним, ночью в Воронежской области сбили девять БПЛА. Повреждения получили три частных дома в двух районах.