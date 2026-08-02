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НовостиОбщество2 августа 2026 7:15

Воронежский предприниматель взял на работу в шашлычную иностранку без документов

Бизнесмена оштрафовали по делу о нарушении миграционного законодательства
Евгения ФРОЛОВА

Фото: из архива «КП».

Индивидуальный предприниматель в Воронеже попал под административное дело о нарушении миграционного законодательства (ч.1 ст. 18.15 КоАП РФ) Об этом 1 августа сообщили в Железнодорожном районном суде.

Там пояснили, что 8 июня бизнесмен привлек к трудовой деятельности в шашлычной «Лесной» гражданку Узбекистана. Как оказалось, женщина работала поваром без разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности в России.

В ходе судебного заседания представитель предпринимателя полностью признал вину и раскаялся. В итоге суд признал бизнесмена виновным и назначил штраф — 125 000 рублей.