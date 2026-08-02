Девять беспилотников сбили ночью над Воронежской областью

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Минувшей ночью 2 августа в небе над пятью районами Воронежской области дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших нет. Однако причинен ущерб имуществу жителей региона.

- В результате падения обломков БПЛА в одном из районов повреждены остекление, фасад частного дома и хозпостройки. В другом муниципалитете по той же причине повреждены окна, кровля и фасад двух частных домов, - написал губернатор в 8.30.

При этом опасность атаки БПЛА пока сохраняется на всей территории региона.

Напомним, ночью сирены выли над Воронежем, а также над Лискинским, Острогожским, Бобровским, Бутурлиновским районами.