В воронежском ботсаду открыли болото с хищными цветами

. Фото: БОТАНИЧЕСКИЙ САД им. проф. Б.М. Козо-Полянского ВКонтакте..

В Ботаническом саду Воронежского государственного университета стартовал необычный научный эксперимент — здесь впервые создали «хищное» мини-болото. Ученые будут изучать возможности адаптации и культивирования насекомоядных растений в условиях лесостепной зоны, чтобы понять, насколько комфортно им живется в искусственно воссозданной влажной среде. Об этом сообщили в ботсаду 30 июля.

Новоселами необычной экспозиции стали несколько видов саррацений (Sarracenia alata, S. leucophylla, S. purpurea) и легендарная венерина мухоловка (Dionaea muscipula), а также — для поддержания болотного колорита — обычная клюква.

Особое беспокойство у сотрудников вызывает судьба венериной мухоловки: ее хрупкие ловушки так и манят посетителей проверить их на прочность пальцем или палкой. Однако такое вмешательство губительно — сломанные створки отмирают, и при массовых «тычках» растение может просто погибнуть. Тем не менее, в ботсаду надеются, что гости проявят сознательность, ведь демонстрировать удивительный механизм листа-ловушки в рамках экскурсий будут профессиональные гиды, чтобы все желающие могли полюбоваться хищниками, не навредив им.