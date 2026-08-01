Под Воронежем продавца маркетплейса обвиняют в пиратстве

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Рамонского района стал фигурантом судебного разбирательства из-за торговли на Wildberries. Компания-правообладатель подала на него иск, требуя взыскать компенсацию за незаконное использование чужих изображений при продаже товаров через интернет-площадку. Об этом 31 июля сообщили в районном суде.

Как оказалось, в феврале 2025 года мужчина, зарегистрированный как продавец на маркетплейсе, выставил на продажу печатную продукцию с иллюстрациями, на которые у него не было прав. Речь идет о нескольких позициях, где использовались охраняемые законом объекты изобразительного искусства.

Представители истца настаивают, что все эти изображения применялись без получения соответствующего разрешения. Свою позицию они подкрепили скриншотами страниц объявлений — на них видны реквизиты и данные самого продавца. Теперь суду предстоит оценить, носили ли действия ответчика умышленный характер и в каком размере назначать компенсацию за нарушение интеллектуальных прав.