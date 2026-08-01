Магнитные бури обещают воронежцам 2 августа

. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ ВКонтакте..

Жителей Воронежской области предупредили о геомагнитных возмущениях, которые накроют регион в это воскресенье, 2 августа. Ученые прогнозируют колебания магнитосферы, способные отразиться на самочувствии метеозависимых граждан. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

Согласно их наблюдениям, геомагнитный фон в течение дня будет нестабильным, а возмущения достигнут слабого уровня G1.

Неблагоприятный период растянется на весь день и будет развиваться волнообразно. Утром, в 06:00, магнитосфера перейдет в возбужденное состояние, а уже к 09:00 зафиксируют первую слабую магнитную бурю уровня G1. После полудня (в 12:00) возмущения возобновятся, а в 15:00 регион столкнется со второй волной бури аналогичной интенсивности (G1). Полная стабилизация геомагнитной обстановки ожидается только после 18:00, когда магнитосфера полностью успокоится.