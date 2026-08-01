В Воронежской области установили максимальные выплаты за пострадавшие от атак ВСУ машины

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Воронежской области внесли поправки к постановлению регионального правительства от 18 сентября 2024 года и утвердили максимальные фиксированные размеры единовременных компенсаций для автовладельцев, чьи машины пострадали или были полностью уничтожены в результате атак со стороны ВСУ. Соответствующий документ за подписью губернатора Александра Гусева устанавливает выплаты в размере до 100 тысяч рублей за частичное повреждение и до 400 тысяч — за полную утрату транспорта. Документ размещен на правовом портале региона.

Новые правила применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2026 года, и охватывают Воронеж, Борисоглебск, а также Аннинский, Бобровский, Богучарский, Поворинский, Россошанский и Хохольский районы (с возможностью расширения этого перечня). При этом компенсация выплачивается однократно на одну машину независимо от общего количества легковых авто в собственности.

Параллельно Воронежская городская Дума установила собственные, более высокие лимиты выплат непосредственно для жителей областного центра. Согласно решению городского парламента, также вступившему в силу с 1 января 2026 года, максимальная компенсация за поврежденный автомобиль в Воронеже составляет 200 тыс. рублей, а за полностью уничтоженный — 1 млн рублей.