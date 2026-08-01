Выпускница воронежского госуниверситета из Марокко родила девочку в поезде по пути в Липецк

Фото: минздрав Липецкой области Фото: архив.

Удивительная история произошла с 24-летней гражданкой Марокко, выпускницей факультета компьютерных наук ВГУ Амарой Худа, которая на 38-й неделе беременности родила девочку прямо в поезде по пути из Воронежа в Липецк. Роды в вагоне приняла случайно оказавшаяся среди пассажиров воронежская семья врачей, ехавшая в отпуск. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе минздрава Липецкой области.

Путешествие Амары началось вечером 30 июля. В 21:15 молодая мама села на поезд сообщением Воронеж — Москва, чтобы навестить подругу в Липецке. Однако уже сразу после прохождения станции Усмань в Липецкой области она почувствовала резкую боль, ушла в ванный отсек и поняла, что у нее начались стремительные потуги.

На происходящее быстро отреагировали соседи по купе — семейная пара медиков из столицы Черноземья: врач-онколог Воронежского онкоцентра Александра Казакова и ее муж, детский травматолог Дмитрий Казаков. Воронежскому онкоцентру Александра рассказала:

— Амара ушла в туалет и закричала. Мы сразу поспешили на помощь и поняли, что она рожает, – рассказывает врач-онколог. — Мы уложили ее на кровать, я начала принимать малыша. На тот момент уже виднелась головка. Мои муж и старший сын мне ассистировали.

К воронежским специалистам также на помощь поспешил кардиолог из другого вагона.

В онкоцентре уточнили, что все произошло буквально за десять минут: в 22:30 на свет появилась здоровая девочка весом 2780 граммов и ростом 48 сантиметров, которая сразу громко закричала. На станции Липецк маму с новорожденной передали бригаде скорой помощи и доставили в областной перинатальный центр. Врачи добавили, что у мамы с дочерью все хорошо.

В знак благодарности счастливая мама решила назвать новорожденную в честь врача — Александрой.

Выяснилось, что у Амары это второй ребенок (первую дочь она родила в Воронеже в 2025 году). Муж Амары со старшей девочкой сейчас живут на родине в Марокко.