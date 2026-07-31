Почетный гражданин Воронежской области Анатолий Никифоров отметил юбилей

Анатолий Никифоров. Фото пресс-службы регионального правительства.

31 июля 95-й день рождения отметил почетный гражданин Воронежской области Анатолий Никифоров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В органах госбезопасности он прослужил 40 лет, из них последние 12 лет занимал должность заместителя начальника управления КГБ по Воронежской области.

Анатолий Кириллович написал и издал 15 книг патриотической направленности, инициировал создание Аллей Героев в Рамони и Семилуках.

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