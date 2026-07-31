Житель Лисок Воронежской области погиб в зоне СВО за три недели до юбилея

Фото пресс-службы администрации муниципалитета.

В Лискинском районе Воронежской области родным рядового Виктора Дмитриева вручили орден Мужества посмертно. Этой наградой нашего земляка наградил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Виктор Дмитриев родился в городе Лиски. Отслужив в ВДВ, работал по специальности после железнодорожного техникума. После начала СВО прошел обучение на оператора БПЛА в Севастополе и отправился в Курскую область. 6 ноября 2025 года Виктор добровольно вызвался вывезти раненых на Сумском направлении, но во время эвакуации сам попал под атаку и погиб. 30 ноября Виктору исполнилось бы 30 лет.

Награду приняли мама Наталья Геннадьевна, папа Сергей Николаевич, братья Николай и Иван.