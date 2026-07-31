Посетителей ТЦ «Воронежский» эвакуировали из-за ложного минирования 31 июля

31 июля днем посетители и сотрудники рынка «Воронежский» были вынуждены покинуть здание. Как сообщили «КП» в пресс-службе регионального управления МЧС, эвакуацию провели из-за сообщения о минировании.

- К счастью, тревога оказалась ложной, - заверили в спасательном ведомстве.

Угрозы жизни и здоровью людей нет, работа торгового комплекса возобновилась.

Кстати, за подобные проступки предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 УК РФ. Лицу, сообщившему о ложном минировании, грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до трех лет или принудительные работы сроком от двух до трех лет.

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