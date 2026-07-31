11 жителей Воронежской области отравились грибами в 2026 году

В Воронежской области с начала 2026 года 11 взрослых человек попали в больницы из-за отравления грибами. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежской области с начала 2026 года 11 взрослых человек попали в больницы из-за отравления грибами.

По данным регионального Минздрава, всем пострадавшим вовремя оказали медицинскую помощь и выписали домой. При этом чиновники признают, что реальное число отравившихся может быть гораздо больше.

Дело в том, что подсчитать всех пациентов невозможно, так как люди обращаются в самые разные поликлиники по месту жительства, и собрать единую точную статистику очень сложно.

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