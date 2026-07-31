Устроившего стрельбу белгородца задержали в Воронеже

Вечером 26 июля на проспекте Патриотов в Воронеже между двумя мужчинами вспыхнула ссора. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Конфликт произошел из-за общей знакомой женщины. В ходе перепалки подозреваемый достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонента. 28-летний местный житель получил ранения и был вынужден обратиться за медпомощью в больницу.

Полицейские уголовного розыска быстро установили личность стрелка и задержали его по горячим следам (в порядке ст. 91 УПК РФ). Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Признавшему вину 38-летнему жителю Белгородской области грозит до семи лет лишения свободы.

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