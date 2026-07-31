В Воронежской области пьяная женщина везла трех детей

За вождение в нетрезвом виде даме грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 23 июля около 20:10 у дома № 70 по улице Гудовка в селе Бродовое Аннинского района автоинспекторы остановили Daewoo Nexia для проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

За рулем находилась 47-летняя местная жительница. В салоне сидели трое ее дочерей: две девочки 17 лет и одна – девяти.

Полицейские сразу заметили, что женщина говорит невнятно, и от нее пахнет алкоголем. Она призналась, что выпила бокал пива. Проверка на алкотестере показала 1,069 мг/л, что почти в семь раз превышает допустимую норму.

Женщину немедленно отстранили от управления машиной. За вождение в нетрезвом виде ей грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Теперь маму будут судить еще и за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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