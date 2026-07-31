Суд обязал воронежскую больницу компенсировать пациенту расходы на лекарства

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Бутурлиновский районный суд Воронежской области удовлетворил иск прокурора района, поданный в интересах местного жителя, о взыскании затрат на приобретение лекарственных препаратов и компенсации морального вреда. Об этом 31 июля сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ» ненадлежащим образом исполняла обязанности по льготному лекарственному обеспечению пациента. Врачи учреждения не в полном объеме выписывали мужчине рецепты на препараты, рекомендованные для лечения. В результате с 12 августа 2025 года по 1 апреля 2026 года пациенту пришлось самостоятельно приобретать часть необходимых медикаментов. Общая сумма трат составила 28 756 рублей.

Кроме материального ущерба, бездействие медучреждения, по мнению прокуратуры, причинило гражданину и моральные страдания.

Изучив материалы дела, суд принял решение удовлетворить исковые требования частично. С ответчика в пользу истца взысканы: расходы на приобретение лекарств в полном объеме — 28 756 рублей; компенсация морального вреда — 5 000 рублей; государственная пошлина — 7 000 рублей.