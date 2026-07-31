Жительница Ленинградской области получила срок за покушение на мошенничество в воронежской Бутурлиновке

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Бутурлиновский районный суд Воронежской области вынес приговор в отношении жительницы города Кириши Ленинградской области. Она признана виновной в покушении на мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как установило следствие, в октябре 2025 года женщина вступила в преступный сговор с неустановленными лицами. Злоумышленники действовали через мессенджер Telegram. Схема была классической: сообщники обзванивали потенциальных жертв, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и под угрозой уголовной ответственности требовали «продекларировать» сбережения. Роли были четко распределены — фигурантка выполняла функцию курьера, которая должна была лично забирать деньги у граждан.

В рамках реализации преступного плана одной из потерпевших поступил звонок с требованием передать курьеру миллион рублей. Женщина поверила и передала деньги женщине во дворе своего домовладения. Однако довести задуманное до конца преступникам не удалось — их противоправные действия были пресечены сотрудниками ОМВД России по Бутурлиновскому району в момент получения средств.

Суд признал фигурантку виновной в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, осужденной назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Примечательно, что приговор суда на данный момент не вступил в законную силу и может быть обжалован.