Воронежские врачи дважды спасли пациентку с опасной патологией аорты

Фото из архива КП

В первом полугодии 2026 года выездные бригады Воронежской областной клинической больницы №1 посетили 20 районов региона, проконсультировав почти две тысячи человек. Однако одна пациентка запомнилась врачам особенно — ее история длилась более шести лет и едва не закончилась трагедией.

В сентябре 2019 года 47-летняя жительница области пожаловалась приехавшим медикам на головокружение, слабость, одышку и сухой кашель. Обследование выявило тяжелый диагноз: аневризму аорты и серьезную недостаточность клапана.

Пациентку экстренно доставили в кардиохирургический центр ВОКБ №1, где ей провели уникальную для региона операцию — реконструкцию корня аорты с сохранением собственного клапана. Хирурги буквально вшили створки клапана в синтетический протез, что избавило женщину от пожизненного приема антикоагулянтов. Вмешательство прошло успешно, и пациентка вернулась к нормальной жизни.

На протяжении 6,5 лет ее самочувствие оставалось стабильным, но в конце февраля 2026 года состояние резко ухудшилось: появились сильные боли в животе и рвота. Вновь попав на выездной прием, женщина была срочно госпитализирована.

Врачи диагностировали расслоение аорты, распространившееся на грудной и брюшной отделы, а также на артерии малого таза. Ключевым прорывом стало выявление первопричины — наследственной дисплазии соединительной ткани, которая делала сосуды пациентки уязвимыми. Это открытие позволило избежать повторной операции: медики подобрали индивидуальную медикаментозную терапию, которая теперь будет контролировать генетическую патологию.

В настоящий момент женщина выписана и чувствует себя удовлетворительно. Ее наблюдение продолжает районный кардиолог, но теперь — с полным пониманием наследственных рисков. Своевременная диагностика, по словам врачей, предотвратила фатальный исход.