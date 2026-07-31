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НовостиОбщество31 июля 2026 11:19

В Воронеже опубликовали график отключений горячей воды на август

Временные неудобства затронут жителей более 2 тысяч многоэтажек во всех районах города
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Администрация Воронежа обнародовала официальный график плановых отключений горячего водоснабжения на август 2026 года. Соответствующая информация появилась на официальном портале мэрии 31 июля.

Согласно опубликованным данным, в зону проведения гидравлических испытаний и профилактических работ на теплосетях попадают более 2 тысяч домов, расположенных во всех районах областного центра. С подробным перечнем адресов и конкретными сроками можно ознакомиться в документе.

В городской администрации предупредили, что в график в дальнейшем могут вноситься незначительные корректировки. Для получения актуальной информации жителям рекомендуется обращаться непосредственно в свои управляющие компании или ТСЖ.

Добавим, что это не единственное ограничение в подаче ресурсов в начале месяца. Ранее сообщалось, что 3 августа днем без холодной воды останутся жители четырех улиц и переулков на левом берегу Воронежа.