Воронежские прокуроры помогли мужчине вернуть страховую пенсию по старости

Теперь Соцфонд обязан пересчитать выплаты с учетом работы в Казахстане и выплатить задолженность за прошедшее время. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Каширского района помогла 64-летнему пенсионеру вернуть страховую пенсию по старости через суд. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Воронежской области.

В 2024 году мужчине перестали платить пенсию, сославшись на нехватку баллов (индивидуального пенсионного коэффициента). Мужчина пытался решить вопрос мирно. Он несколько раз писал заявления и прикладывал документы, включая архивную справку о том, что работал в Казахстане. Но Социальный фонд отказывался учитывать этот стаж, так как не получил подтверждения от иностранного ведомства.

Теперь же прокуратура сама подала иск в его интересах. Ведомство потребовало обязать Соцфонд принять архивные документы и назначить пенсию с момента ее прекращения - с 2024 года. Суд полностью встал на сторону пенсионера. Теперь уполномоченный орган обязан пересчитать выплаты с учетом работы в Казахстане и выплатить задолженность за прошедшее время.

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