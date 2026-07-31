В Воронежской области сельчанин незаконно вырастил 25 кустов конопли на огороде

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Оперативники уголовного розыска пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений на приусадебном участке в частном секторе в Грибановке Воронежской области. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка получили информацию о том, что сельчанин высадил у себя на участке на улице Советской коноплю. В результате проверки сведения подтвердились.

Правоохранители провели обыск дома у 48-летнего мужчины. В огороде оперативники обнаружили и изъяли 25 взрослых кустов зеленой массы с характерными признаками культивации. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые образцы являются наркосодержащим растением рода Cannabis.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Мужчина пояснил, что ухаживал за растениями и удобрял почву исключительно для дальнейшего личного употребления, без цели сбыта.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ («Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества»). В настоящий момент подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения. Максимальное наказание, которое грозит нарушителю по данной статье, предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.