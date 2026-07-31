До осени закроют движение по улице Куколкина в Воронеже

С 8:00 1 августа до 17:00 1 сентября нельзя будет проехать от пересечения с улицей Кольцовской до пересечения с улицей Революции 1905 года. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа будет закрыто движение на участках улицы Куколкина в Воронеже. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба городской администрации. Виной всему работы на инженерных сетях.

С 8:00 1 августа до 17:00 1 сентября нельзя будет проехать от пересечения с улицей Кольцовской до пересечения с улицей Революции 1905 года. А с 8:00 1 августа до 17:00 30 сентября будут перекрыты сразу три участка:

- от улицы Никитинской до Кольцовской;

- от пересечения с улицей Фридриха Энгельса до пересечения с Никитинской;

- от пересечения с улицей Пушкинской до пересечения с Фридриха Энгельса.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.