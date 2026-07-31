В Воронеже полицейские раскрыли кражу квадроцикла с подземной парковки

Фото из архива КП

В отдел полиции № 3 УМВД России по городу Воронежу обратился 40-летний местный житель с заявлением о краже квадроцикла «Polaris XAI». Транспортное средство было похищено с подземной парковки, расположенной на улице Спортивная Набережная. Об этом 31 августа рассказала и в ГУ МВД по региону.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и местонахождение похищенной техники. Задержанным оказался ранее не судимый 40-летний воронежец.

В отделе полиции мужчина признался в содеянном и пояснил, что пошел на преступление из корыстных побуждений, планируя перепродать квадроцикл.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.