Экс-тренер воронежской «Энергии»: «Дзюба подойдет «Факелу»

Артем Дзюба (№ 22). Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Бывший тренер воронежской женской футбольной команды «Энергия» Александр Григорян в эфире программы «Все на Матч!» прокомментировал возможный выбор лучшего бомбардира сборной России Артема Дзюбы.

По словам 59-летнего специалиста, 37-летний форвард подойдет клубу, где главный тренер не испугается авторитета игрока. То есть практически никому.

- Но если говорить об игре, то в прошлом сезоне Артем доказал, что в порядке, - уверен уроженец Еревана.

При этом Григорян выбрал лучший клуб для Артема Дзюбы:

- Мне кажется, что он подойдет «Факелу». По первому туру – они претенденты на борьбу за выживание. Но с Дзюбой они такой участи избежали бы.

Напомним, что сейчас экс-форварда московского «Спартака» является свободным агентом. В прошлом сезоне он помог тольятттинскому «Акрону» сохранить прописку в РПЛ: в 26 матчах он забил восемь голов.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.