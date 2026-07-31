Новостройки в Воронежской области дороже «вторички», но растут в цене медленнее

Фото из архива КП

Воронежстат обнародовал очередные итоги выборочного статистического наблюдения за ценами на рынке недвижимости региона по итогам второго квартала 2026 года. Аналитики зафиксировали устойчивый рост стоимости жилья как в новостройках, так и на вторичном рынке, хотя темпы подорожания заметно различаются.

По данным ведомства, средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир в новостройках Воронежской области достигла 125 815 рублей. Для сравнения, на вторичном рынке этот показатель оказался ниже и составил 112 531 рубль за «квадрат». Таким образом, разрыв между первичным и готовым жильем сохраняется — квартиры в сданных домах традиционно остаются более доступными по абсолютной цифре.

Однако если посмотреть на динамику, картина меняется. Индексы цен по отношению к первому кварталу 2026 года показали, что готовое жилье дорожает активнее: индекс на вторичном рынке составил 102,0% против 100,7% на первичном. Иными словами, цены на «вторичку» выросли на 2%, тогда как новостройки прибавили менее 1%.