Средняя зарплата в Воронежской области превысила 80,5 тысячи рублей

Фото из архива КП

Воронежстат опубликовал данные о динамике оплаты труда в регионе. Согласно отчету, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Воронежской области в январе – мае 2026 года составила 80 567,3 рубля, что на 13,6% выше уровня аналогичного периода 2025 года.

В мае показатель достиг максимального значения — 83 272,3 рубля, увеличившись по сравнению с маем прошлого года на 12,1%. Реальный размер заработной платы (с поправкой на инфляцию) за пять месяцев вырос на 8,2%, а в мае — на 7,5%.

Отраслевые лидеры и аутсайдеры

Существенно выше среднеобластного уровня оплачивается труд в следующих сферах:

· информация и связь — в 1,6 раза выше средней;

· производство компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,5 раза;

· финансовая и страховая деятельность — на 35,0% выше;

· производство электрического оборудования — на 34,9% выше.

Работники сельского хозяйства получают 108,1% от средней зарплаты по области.

Наиболее низкая оплата труда зафиксирована:

· производство одежды — лишь 38,7% от среднеобластного уровня;

· обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки — 52,2%.

Эксперты связывают положительную динамику с кадровым дефицитом и ростом оборонных заказов на предприятиях региона. В правительстве области прогнозируют сохранение тренда до конца года при условии стабильной экономической конъюнктуры.