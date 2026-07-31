Жительница Воронежа получила 1,5 года принудительных работ за мошенничество с материнским капиталом

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Острогожский районный суд Воронежской области вынес приговор в отношении 46-летней горожанки Халеф, признав ее виновной в хищении средств материнского капитала в крупном размере. Женщина обратилась в Социальный фонд с заявлением о распоряжении деньгами сертификата на приобретение жилья. При этом она умышленно скрыла факт лишения родительских прав в отношении дочери — именно рождение этого ребенка дало ей право на господдержку.

В феврале 2024 года Халеф получила из бюджета 630 380,78 рублей, которые потратила на покупку комнаты в Воронеже. Суд назначил наказание в виде принудительных работ на 1,5 года с удержанием 15% от зарплаты в доход государства. При вынесении решения учтены: смягчающие обстоятельства; состояние здоровья подсудимой; отсутствие отягчающих факторов.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск прокурора — с осужденной взыскана вся сумма причиненного ущерба в пользу Отделения Соцфонда по Воронежской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.