Тело 48-летнего мужчины достали из реки Черная Калитва в Воронежской области

Фото из архива КП

В Воронежской области продолжает складываться тревожная статистика происшествий на воде. На этот раз трагедия разыгралась в селе Подгорное Россошанского района — в реке Черная Калитва утонул местный житель. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Инцидент произошел на улице Мира, в непосредственной близости от популярной зоны отдыха — пляжа «Пионерский». Сигнал о случившемся поступил в экстренные службы еще накануне около 10:00 утра. На место вызова незамедлительно выдвинулись сотрудники пожарно-спасательного отряда из Павловска, которым удалось поднять тело утонувшего из воды.

Личность погибшего уже установлена. Им оказался мужчина 48 лет. Обстоятельства, при которых он оказался в воде, в настоящее время выясняются. Специалисты напоминают, что купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения остается основной причиной летальных исходов на водоемах региона.

К сожалению, это не единственная трагедия на воде, произошедшая в Воронежской области в последнее время. Ранее сообщалось о гибели 16-летней девушки в Каширском районе. ЧП случилось в селе Можайское на местном пруду. Подросток отдыхала на берегу в кругу семьи, однако во время заплыва начала тонуть. На помощь бросились мать девушки и находившиеся рядом отдыхающие, однако им не удалось спасти школьницу — было уже слишком поздно.

Спасатели в очередной раз призывают жителей региона к предельной осторожности у воды, не оставлять детей без присмотра и выбирать для купания только официально разрешенные пляжи.