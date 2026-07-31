77% воронежцев никогда не опаздывают на работу

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Большинство работающих воронежцев демонстрируют примерную пунктуальность. Согласно опросу сервиса SuperJob, проведенному с 13 по 27 июля, 77% респондентов с фиксированным графиком заявили, что всегда приходят на работу вовремя. Причем среди сотрудников старше 45 лет этот показатель еще выше — 82%, тогда как среди молодежи — 76%.

Постоянных нарушителей дисциплины оказалось немного: 4% опаздывают несколько раз в неделю, 5% — несколько раз в месяц, а 11% — несколько раз в год. При этом в 75% случаев задержка не превышает 10–15 минут, на полчаса опаздывают 11%, на час и более — только 3%.

Главные виновники опозданий — транспорт и дороги: 33% жалуются на задержки автобусов, 29% — на пробки. Еще 17% ссылаются на форс-мажор, 10% признались, что проспали, 8% сослались на личные дела, а 6% — на семейные обязанности. Лишь 2% связали задержки с низкой мотивацией.