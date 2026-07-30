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НовостиОбщество30 июля 2026 16:13

Воронежского бойца СВО незаконно уволили с работы

По требованию прокуратуры мужчине вернули рабочее место
Ирина КАЗАНИНА

Участника СВО из Лискинского района Воронежской области незаконно уволили с работы. Как рассказали в прокуратуре Воронежской области, в феврале 2026 года мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился служить в зону СВО. Тем временем работодатель в одностороннем порядке принял решение рассчитать сотрудника, что является грубым нарушением его прав. По закону, за участниками СВО сохраняется рабочее место, если они не приняли решение об увольнении.

Нарушение выявила прокуратура, после чего внесла представление руководителю организации об устранении нарушений закона.

По требованию ведомства мужчину восстановили на работе.