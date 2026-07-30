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НовостиОбщество30 июля 2026 17:01

Раненную дробью цаплю передали на лечение воронежским зоологам

Птицу подобрали в Панинском районе
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

Воронежцы заметили у поселка Октябрьский в Панинском районе у дороги раненую цаплю. Птица не могла наступать на лапу и кричала от боли и голода.

Неравнодушные жители сообщили о бедолаге в соцсетях. На призыв о помощи откликнулись добровольцы. Они выехали на место, нашли птицу, поймали ее и доставили зоологам из волонтерской организации, оказывающей помощь диким животным, «Сердце леса».

Специалисты осмотрели пернатую пациентку и сообщили, что это молодая птица, которая из-за травмы находилась в сильном истощении и поражении системной инфекцией. На лапе цапли обнаружили перелом, полученный от ранения дробью. Птицу кто-то подстрелил.

Цаплю накормили и назначили ей лечение. Пока зоологи дают осторожные прогнозы насчет ее дальнейшей реабилитации и возможности возврата в естественную среду обитания.