Раненную дробью цаплю передали на лечение воронежским зоологам

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Воронежцы заметили у поселка Октябрьский в Панинском районе у дороги раненую цаплю. Птица не могла наступать на лапу и кричала от боли и голода.

Неравнодушные жители сообщили о бедолаге в соцсетях. На призыв о помощи откликнулись добровольцы. Они выехали на место, нашли птицу, поймали ее и доставили зоологам из волонтерской организации, оказывающей помощь диким животным, «Сердце леса».

Специалисты осмотрели пернатую пациентку и сообщили, что это молодая птица, которая из-за травмы находилась в сильном истощении и поражении системной инфекцией. На лапе цапли обнаружили перелом, полученный от ранения дробью. Птицу кто-то подстрелил.

Цаплю накормили и назначили ей лечение. Пока зоологи дают осторожные прогнозы насчет ее дальнейшей реабилитации и возможности возврата в естественную среду обитания.