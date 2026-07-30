Воронежскую УК лишили лицензии за долг по оплате коммуналки

Прокуратура Воронежской области потребовала от Государственной жилищной инспекции провести внеплановую документальную проверку ООО «Жилспецстрой». Ведомство интересовало, как УК исполняет законодательство при управлении многоквартирными домами.

Проверка установила, что компания имеет просроченную задолженность по оплате коммунальных ресурсов перед ресурсоснабжающими организациями. За грубое нарушение лицензионных требований УК привлекли к административной ответственности.

Выявленные нарушения требований жилищного законодательства стали поводом для исключения управляющей организации из реестра лицензий.