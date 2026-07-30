Воронежцам рассказали, как изменятся тарифы ЖКХ с 1 октября

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В этом году, по решению правительства РФ, пересмотр тарифов на услуги ЖКХ перенесли с 1 июля на 1 октября. По прогнозам, общая стоимость услуг в платежках воронежцев вырастет на 9,9%. При этом допускается отклонение в одну тили другую сторону на 3%. Больше всего подорожают услуги канализации.

В среднем тарифы на коммуналку вырастут так:

- электроэнергия – 11,3 %;

- отопление и подогрев воды – 9,7 %;

- водоснабжение – 9,8 %;

- канализация – 16,9%;

- обращение с твердыми коммунальными отходами – 1,7%;

- газоснабжение – 9,6%.