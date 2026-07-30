Круизный поезд с сауной пройдет в Абхазию через Воронеж

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Через Воронеж пройдет круизный поезд с сауной из Москвы в Абхазию. Поезд назван в честь знаменитого озера в Абхазии - Рица.

В состав поезда входят вагоны разных типов – купе, СВ и «Люкс». Также есть вагон-бар, вагон-ресторан и даже вагон-спа с сауной.

Предполагается один рейс 10 октября. Компания «РЖД» уже начала продажу билетов. Состав проследует из Москвы. В Воронеже он сделает короткую остановку и далее отправится через Новороссийск, Гагра, «Абрау-Дюрсо», Сочи. Время в пути составит 7 суток.

Желающие смогут отдельно приобрести экскурсионную программу по городам на выбор или комплексный тур.