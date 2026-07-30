Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июля 2026 15:36

Воронежская компания задолжала менеджеру по продажам больше 30 тысяч по зарплате

Вернуть долг помогла Гострудинспекция
Ирина КАЗАНИНА
.

.

Фото: из архива «КП».

Менеджер по продажам воронежской кампании, которая занимается резкой, обработкой и отделкой камня сообщил в Государственную инспекцию труда в Воронежской области о задержке выплаты зарплаты и окончательного расчета при увольнении.

Инспектор Гострудинспекции связался с работодателем, который после разговора в добровольном порядке устранил нарушения и выплатил работнику долг в размере более 30тысяч рублей.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.