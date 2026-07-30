Воронежская компания задолжала менеджеру по продажам больше 30 тысяч по зарплате

. Фото: из архива «КП».

Менеджер по продажам воронежской кампании, которая занимается резкой, обработкой и отделкой камня сообщил в Государственную инспекцию труда в Воронежской области о задержке выплаты зарплаты и окончательного расчета при увольнении.

Инспектор Гострудинспекции связался с работодателем, который после разговора в добровольном порядке устранил нарушения и выплатил работнику долг в размере более 30тысяч рублей.

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