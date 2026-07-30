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НовостиОбщество30 июля 2026 13:35

Воронежской области разработали 1 198 схем расположения объектов газоснабжения

В центре внимания - СНТ
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

В Воронежской области в рамках программы социальной догазификации заключены десятки тысяч договоров. На особом счету – садоводческие некоммерческие товарищества.

На сегодня в регионе насчитывается 1 290 газифицированных населенных пунктов, в границах которых расположены 110 СНТ. К 20 июля в Воронежской области разработали 1 198 схем расположения объектов газоснабжения. Среди них 103 схемы для садоводческих товариществ в границах газифицированных населенных пунктов.

Напомним, осенью этого года программе социальной догазификации исполняется пять лет.