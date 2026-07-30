Обезвреживает токсины и синтезирует белки: воронежские врачи напомнили о функциях печени

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Печень - уникальный орган, который выполняет более 500 жизненно важных функций. Это и главная химическая лаборатория организма, и мощный фильтр, и депо для хранения витаминов и энергии. Она безмолвно трудится, обезвреживая токсины, синтезируя белки и участвуя в пищеварении. Однако именно эта «скромность» делает ее уязвимой: печень лишена нервных окончаний, поэтому многие патологические процессы в ней протекают бессимптомно до самых поздних стадий.

Вирусные гепатиты остаются одной из главных глобальных угроз для здоровья печени, приводя к хроническому воспалению, циррозу и раку. Однако современный образ жизни также создает для печени колоссальную нагрузку. Неалкогольная жировая болезнь печени, связанная с ожирением и метаболическим синдромом, уже стала самой распространенной патологией в мире. Алкоголь, бесконтрольный прием лекарств и БАДов, а также воздействие промышленных токсинов довершают картину. Таким образом, эффективная профилактика должна быть комплексной и затрагивать все аспекты жизни.

1. Вакцинация: главный щит против гепатита

Как отмечают специалисты Воронежского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, это самый надежный и эффективный метод профилактики вирусного гепатита B. Вакцинация входит в Национальный календарь профилактических прививок и проводится в первые часы жизни ребенка. Если вы не были привиты в детстве или не уверены в своем прививочном статусе, это необходимо исправить. Вакцинация против гепатита B одновременно защищает и от гепатита D. На сегодняшний день эффективной вакцины от гепатита C не существует, что делает профилактику других видов поражения печени еще более актуальной.

2. Рациональное питание - основа метаболического здоровья

Печень страдает как от избытка, так и от недостатка питательных веществ.

Контроль веса. Снижение массы тела даже на 5-10% от исходной может значительно уменьшить содержание жира в печени и остановить воспалительный процесс.

Сбалансированный рацион. Основу питания должны составлять сложные углеводы (цельнозерновые крупы, овощи), качественный белок (нежирное мясо, птица, рыба, бобовые) и полезные жиры (авокадо, орехи, оливковое масло). Следует ограничить потребление продуктов с высоким содержанием добавленного сахара (сладкие напитки, выпечка) и насыщенных жиров (жирное мясо, фастфуд).

Клетчатка. Достаточное количество пищевых волокон (овощи, фрукты, отруби) улучшает пищеварение и помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови.

3. Ответственное отношение к алкоголю и медикаментам

Алкоголь - это прямой гепатотоксин. Безопасной дозы спиртного для печени не существует. Любой алкогольный напиток содержит этанол, который в процессе метаболизма превращается в ацетальдегид - еще более ядовитое вещество, повреждающее клетки печени. Лучшая стратегия для здоровья органа - полный отказ от алкоголя.

Лекарства. Многие безрецептурные препараты при неправильном или длительном приеме могут быть токсичны для печени. Классический пример - парацетамол. Превышение рекомендованной дозы или его прием вместе с алкоголем может привести к острой печеночной недостаточности. Всегда строго следуйте инструкции и консультируйтесь с врачом перед началом приема любых лекарств и биологически активных добавок.

4. Безопасность в быту и личной гигиене

Вирусы гепатита A и E передаются фекально-оральным путем (через загрязненную воду и пищу), а вирусы B и C - парентеральным путем (через кровь), а также через другие биологические жидкости.

Личная гигиена: тщательно мойте руки с мылом перед едой, после посещения туалета и по возвращении домой.

Безопасный секс: используйте барьерные методы контрацепции (презервативы).

Маникюр, татуировки, пирсинг: убедитесь, что все инструменты, которые могут контактировать с кровью, являются стерильными или одноразовыми. Совместное использование предметов гигиены, на которых могут оставаться микрочастицы крови (бритвы, зубные щетки, маникюрные ножницы) не допустимо.

Питание: избегайте употребления сырой или недостаточно термически обработанной пищи. Не пейте воду из непроверенных источников.

5. Физическая активность

Регулярные физические нагрузки - это не только способ контроля веса. Они улучшают чувствительность клеток к инсулину, что напрямую снижает нагрузку на печень и помогает бороться с жировым гепатозом. Достаточно 150 минут умеренной аэробной нагрузки (быстрая ходьба, плавание) в неделю.

6. Регулярный скрининг и диспансеризация

Поскольку печень «молчит», единственный способ вовремя выявить проблему -это регулярные обследования.

Биохимический анализ крови: обращайте внимание на такие показатели, как АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспартатаминотрансфераза). Их повышение может указывать на повреждение клеток печени.

УЗИ органов брюшной полости: позволяет оценить структуру печени, ее размеры и выявить наличие жировых отложений или других изменений.

Тестирование на гепатиты: если вы входите в группу риска или просто хотите быть уверены в своем здоровье, сдайте анализы на маркеры вирусных гепатитов B и C.

Забота о печени - это инвестиция в долголетие и высокое качество жизни. Этот орган обладает уникальной способностью к регенерации, но его ресурсы не безграничны.

- Проверьте свой прививочный сертификат. Если вы не привиты от гепатита B или вакцинация была проведена давно, обратитесь в поликлинику для ревакцинации. Проанализируйте свой рацион. Постарайтесь сократить количество сладких напитков и обработанных продуктов хотя бы на одну порцию в день. Запланируйте визит к врачу-терапевту для прохождения плановой диспансеризации и сдачи базовых анализов крови, - обращаются к воронежцам медики.