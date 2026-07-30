Жительница Воронежа отдала 2 миллиона курьеру, чтобы их задекларировать

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Пятеро воронежцев за сутки остались без денег после общения с кибер-мошенниками.14 июля жительнице Воронежа пришло на телефон сообщение о взломе портала «Госуслуг» и необходимости связаться по телефону горячей линии, который был указан в сообщении. Женщина позвонила по номеру, там ей ответила лжесотрудница «Госуслуг». Собеседница сообщила, что женщине необходимо задекларировать имеющиеся деньги.

Потерпевшая сообщила, что у неё нет личных накоплений, однако есть деньги матери-инвалида, а также доверенность на управление средствами от её имени на сумму 2 000 000 рублей.

22 июля по инструкции мошенников гражданка сняла со счета деньги и передала их на улице Беговой «инкассатору для доставки в банк». Все 2 миллиона.

Позже женщина обратилась в полицию. Аферистов ищут. Возбуждено уголовное дело.