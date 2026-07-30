Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июля 2026 12:03

Воронежские прокуроры помогли инвалиду вернуть деньги за лекарства

Мужчине девять месяцев отказывали в предоставлении жизненно важных препаратов
Алексей СЕРГУНИН
Теперь Бутурлиновская районная больница обязана выплатить пострадавшему почти 60 тысяч рублей.

Теперь Бутурлиновская районная больница обязана выплатить пострадавшему почти 60 тысяч рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Инвалид III группы из Бутурлиновского района обратился с жалобой в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Воронежской области.

Выяснилось, что районная больница с августа 2025 по апрель 2026 года отказывалась выписывать ему рецепты на три жизненно важных препарата. Мужчине приходилось покупать их самостоятельно.

Прокуратура подала иск, чтобы больница вернула потраченные деньги и выплатила компенсацию за моральный вред. Суд встал на сторону инвалида. Теперь Бутурлиновская районная больница обязана выплатить пострадавшему почти 60 тысяч рублей.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.