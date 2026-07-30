Опасность атаки БпЛА объявили в Воронежской области 30 июля днем

В 14:48 30 июля в Воронежской области объявлена опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 14:48 30 июля в Воронежской области объявлена опасность атаки БпЛА. Губернатор Александр Гусев призвал сохранять спокойствие.

- Силы ПВО наготове, - заверил чиновник.

Спасатели советуют не выходить на улицу и держаться подальше от окон. Тем же, кто находится на улице, следует зайти в ближайшее здание или подземный переход.

Напомним, что минувшей ночью режим атаки БпЛА действовал свыше 12 часов - с 18:49 29 июля до 7:06 30 июля. За это время над нашим регионом сбили 40 дронов.

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