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НовостиПроисшествия30 июля 2026 11:00

Штрафы выписали трем воронежским браконьерам

Областной суд оставил в силе приговор районного суда
Алексей СЕРГУНИН

В июле 2023 года трое жителей Аннинского района на машине выехали в охотничьи угодья. Нарушив все правила, они из карабина убили дикое животное. Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры.

Суд признал браконьеров виновными (незаконная охота группой лиц и незаконное хранение оружия). Каждому назначили штраф по 600 тысяч рублей. Одному из участников дополнительно назначили два года ограничения свободы. Всем троим запретили заниматься охотой на протяжении двух лет. Тепловизоры и оружие конфисковали в пользу государства.

Мужчины попытались оспорить решение в Воронежском областном суде, но областной суд оставил приговор районного суда в силе.

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