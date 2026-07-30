Штрафы выписали трем воронежским браконьерам

В июле 2023 года трое жителей Аннинского района на машине выехали в охотничьи угодья. Нарушив все правила, они из карабина убили дикое животное. Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры.

Суд признал браконьеров виновными (незаконная охота группой лиц и незаконное хранение оружия). Каждому назначили штраф по 600 тысяч рублей. Одному из участников дополнительно назначили два года ограничения свободы. Всем троим запретили заниматься охотой на протяжении двух лет. Тепловизоры и оружие конфисковали в пользу государства.

Мужчины попытались оспорить решение в Воронежском областном суде, но областной суд оставил приговор районного суда в силе.

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