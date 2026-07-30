Воронежские школьники попробовали себя в роли студентов

Фото управы Ленинского района

Учащиеся воронежской школы №13 стали участниками проекта «Университетские смены», который позволяет старшеклассникам примерить на себя роль студента: погрузиться в атмосферу вуза, познакомиться с разными профессиями и понять, куда хочется двигаться дальше.

Одна из участниц проекта, старшеклассница Дарья Гончарова, побывала в Санкт Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. За время смены она познакомилась сразу с несколькими творческими направлениями: дизайном среды, графическим дизайном и дизайном одежды.

Особенно Дарью впечатлило направление «дизайнер одежды» — именно оно показалось ей самым масштабным и увлекательным. Возможность не просто услышать о профессии, а увидеть, как устроена работа специалистов, заглянуть в мастерские и лаборатории, почувствовать творческую атмосферу — всё это помогает сделать выбор осознанно.

«Я познакомилась с такими профессиями, как дизайнер среды, графический дизайнер и дизайнер одежды, — делится Дарья. — Самым интересным для меня стало направление дизайнер одежды. Очень впечатляет».

Программа «Университетских смен» построена так, чтобы школьники не только узнавали о профессиях, но и проживали студенческую жизнь во всей её полноте. Каждый день был наполнен событиями: проходили тематические дни, викторины, творческие активности и развлекательные мероприятия от университета. На некоторых из них можно было выиграть памятные призы — это добавляло азарта и делало участие ещё интереснее.

Важной частью программы стали экскурсии по Санкт Петербургу и посещение знаковых мест, например, Царского Села. Такие выезды помогают лучше узнать город, увидеть, как история и культура переплетаются с современной жизнью и профессиональной средой.