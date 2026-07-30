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НовостиПроисшествия30 июля 2026 10:11

53-летний воронежец отделался условным сроком за призывы к экстремизму

Мужчина разместил пост в одном из мессенджеров
Ирина КАЗАНИНА

В Воронежской области суд вынес обвинительный приговор 53-летнему жителю Лискинского района по статье о публичных призывах к экстремизму в интернете.

В январе 2024 года мужчина разместил в одном открытых из Интернет-мессенжеров материалы, содержащие призыв к осуществлению экстремистской деятельности.

Лискинский районный суд приговорил местного жителя к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и двухлетним лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе «Интернет».