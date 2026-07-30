Стрелявшего в подростков воронежского пенсионера наказали условным сроком

В сентябре 2025 года двое подростков проезжали на мопеде мимо дома в селе Красный Лог Каширского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

75-летнему пьяному местному жителю не понравился шум, который создавал транспорт. Мужчина взял спортивную винтовку и выстрелил в сторону несовершеннолетних. Одного из мальчиков - 16-летнего подростка - ранило в правую щеку. Ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Суд признал пенсионера виновным в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Несмотря на то что санкция статьи предусматривает реальное лишение свободы, пожилому мужчине назначили два года условно с испытательным сроком один год.

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