В августе изменятся сроки социальных выплат воронежцам

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В августе традиционные даты социальных выплат совпадают с выходными. В связи с этим, Отделение СФР по Воронежской области перечислит деньги получателям заранее.

По привычному графику 3 августа поступят начисления на банковские карты родителям:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

- выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет;

- ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих по линии СФР.

Выплату из средств маткапитала на детей до 3 лет жительницам области перечислят 5 августа. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающие родители получат 7 августа, на день раньше планового срока, поскольку 8 число выпадает на субботу.

Пенсионерам деньги придут 14 августа вместо 15 числа, которое выпадет на субботу. А пенсии с датой доставки за 5, 12 и 21 августа поступят в привычные для получателей дни.