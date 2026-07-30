Житель воронежского села Макашевка пытался убить собутыльника

В ходе конфликта более старший мужчина достал нож и несколько раз ударил оппонента в лицо и руку. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, в феврале 2026 года 41-летний ранее судимый мужчина пришел в дом к своей знакомой в селе Макашевка Борисоглебского округа, где она выпивала с 35-летним товарищем. Между гостем и приятелем женщины вспыхнула ссора. В ходе конфликта более старший мужчина достал нож и несколько раз ударил оппонента в лицо и руку.

Обвиняемому не удалось убить жертву только из-за того, что потерпевший активно сопротивлялся и ему вовремя оказали медицинскую помощь. После нападения злоумышленник попытался скрыться, но полиция его быстро нашла и задержала.

Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» уже направлено в суд для вынесения приговора.

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