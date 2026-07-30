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НовостиПроисшествия30 июля 2026 8:16

В Воронеже избили мужчину с криминальным прошлым

Драка произошла во дворе жилого дома на улице Карпинского
Алексей СЕРГУНИН
Фигурант ударил мужчину кулаком в лицо. Когда тот упал на асфальт, нападавший продолжил бить его ногами по голове.

Фигурант ударил мужчину кулаком в лицо. Когда тот упал на асфальт, нападавший продолжил бить его ногами по голове.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 25 июля компания распивала алкоголь во дворе жилого дома на улице Карпинского в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

К компании присоединился 50-летний прохожий. В какой-то момент гость начал хвастаться своим криминальным прошлым и оскорблять жителя Новоусманского района. В ответ оппонент ударил мужчину кулаком в лицо. Когда тот упал на асфальт, нападавший продолжил бить его ногами по голове.

Потерпевшего госпитализировали. Экспертиза подтвердила причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Задержанный злоумышленник признался в содеянном, объяснив свой поступок сильным алкогольным опьянением. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

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