Воронежец забрал у пенсионерки 520 тысяч рублей

Вечером 23 июля неизвестный позвонил 76-летней жительнице села Большая Казинка Павловского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Аферист убедил женщину, что ее сбережения нужно срочно «задекларировать», иначе ей якобы грозит тюрьма. Поверив лже-силовику, бабушка отдала приехавшему к ней домой курьеру 520 тысяч рублей.

Стражи порядка быстро вычислили и поймали посыльного. 21-летний местный житель признался, что нашел это «предложение о работе» в интернете. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

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