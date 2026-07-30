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НовостиПроисшествия30 июля 2026 7:00

Воронежские прокуроры помогли обманутой женщине вернуть 299 тысяч

Суд поддержал иск сотрудников надзорного ведомства
Алексей СЕРГУНИН
Поверив в легкий доход, потерпевшая перевела свои сбережения на счета, которые продиктовали аферисты.

Поверив в легкий доход, потерпевшая перевела свои сбережения на счета, которые продиктовали аферисты.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В декабре 2024 года 35-летней жительнице Воронежа позвонили неизвестные и предложили быстро заработать на биржевых играх. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Поверив в легкий доход, она перевела свои сбережения на счета, которые продиктовали аферисты.

Осознав обман, женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе следствия нашли одного из владельцев счетов - 25-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который не имел никаких прав на эти деньги.

Прокуратура подала иск в суд, чтобы взыскать с него сумму «неосновательного обогащения». Суд встал на сторону потерпевшей и обязал мужчину вернуть все 299 тысяч рублей.

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